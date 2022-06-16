Programa, Akören Kaymakamı Hacı Demirci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Bozdağ ve Akören Yurt Müdürlüğü personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti - Son Dakika

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