Konya'da üretilen asansörler 67 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Konya'da asansör üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firma, 67 ülkeye yıllık 7 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmanın sahiplerinden Ahmet Madenci, AA muhabirine, Kovid-19 sürecindeki üretim zorluklarına rağmen fabrikalarında hem istihdamı hem de üretimi artırabilmeyi başardıklarını belirtti.

17 bin metrekare kapalı alanda modern bir makine parkı içinde üretim yapan firmalarını 23 yıl önce kurup yola çıktıklarını ifade eden Madenci, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'nin önde gelen, başa güreşen firmalarından biriyiz. Üretimimizin yüzde 35'ini, 67 ülkeye ihraç ediyoruz. İhracat hacmimiz yıllık 7 milyon dolar civarında. Bu rakam giderek artıyor. Markamız tanındıkça pazarda büyüyoruz. İhracatımız hızlı bir şeklide artmakta. Ağırlıklı olarak Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ülkelerine ihracat yapmaktayız. Fabrikamızda şu an 170 kişi çalışıyor."

Türkiye, bu sektörde Çin'den sonra dünyada ikinci

Madenci, ürünlerinin tamamını Avrupa standartlarında ürettiklerini ve yurt içinde de 81 ile gönderdiklerini vurgulayarak, üretim açısından Türkiye'nin bu sektörde Çin'den sonra dünyada ikinci olduğunu bildirdi.

Dünya pazarlarında en büyük rakiplerinin Çin olduğunu anlatan Madenci, "Hem fiyat hem kalite olarak yine de pazarda onlardan daha iyi fiyat verebiliyoruz. Sektör olarak devletten istediğimiz bir şey var, o da bu alanda merdiven altı çalışan belgesiz firmalara da bir standart ve kontrol mekanizması getirmesidir." dedi.