Konya'da üretilen insansı robotlar Antalya'daki fuarın gözdesi oldu - Son Dakika

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan insansı robot fabrikası "AkınRobotics"te tasarlanan ve sterilizasyon, arama kurtarma ile yük taşımada kullanılabilecek robotlar, görücüye çıktıkları Antalya'daki fuarda ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Antalya'da Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi 17-19 Kasım'da düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nda sağlık, tıbbi ve teknoloji alanında geliştirilen ürünler sergilendi.

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan robot fabrikası "AkınRobotics"te tasarlanan robotlar, fuarda Türkiye'nin farklı sağlık kuruluşlarından katılanlar kadar yabancı konukların da ilgisini çekti.

Ziyaretçileri selamlayan Mina Ada insansı robotu, sık sık maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilmesi için uyarılar yaptı.

Özellikle çocukların robotla diyaloğu gülümsetti. Fuarda ayrıca, salgın sürecinde geliştirilen ve bazı ülkelere ihraç edilen UVC sterilizasyon robotu ile arama kurtarma, yük taşıma, ulaşım başta olmak üzere geniş bir alanda kullanılabilecek dört ayaklı "AkınRobotics At" (ARAT) da hünerlerini sergiledi.

Tamamen yerli yazılımlarla çalışan robot, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımına sahip. Ayrıca ARAT, derin öğrenme sistemi sayesinde insanları tanıyor, öğrendiği bilgiyi yorumluyor, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor. Fuarda, ARAT'ın esnek hareketler sergilemesi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

"Türkiye'nin birçok noktasında robotlarımız görev yapıyor"

AkınRobotics'te proje geliştirme uzman yardımcısı Mehmet İşçi, AA muhabirine, fuarda sosyal robotların yanı sıra ARAT ve UVC sterilizasyon robotuna ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Dünyada insansı robotlarda seri üretim yapabilen bir fabrika olduklarını aktaran İşçi, "Türkiye'nin birçok noktasında robotlarımız görev yapıyor. Havalimanında, otellerde, eğitim kurumlarını ve belediyelerin birçoğunda Mina Ada ile görev alıyoruz. Kalabalık lokasyonların olduğu yerde insanların yönlendirilmesinde kullanılıyor." diye konuştu.

İşçi, hareket edebilen UVC sterilizasyon robotunu salgın sürecinde geliştirerek, tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Robotumuz ahşap, kumaş başta olmak üzere yüzeylerin tamamında virüs ve bakterileri öldürmekte. Bununla ilgili onaylanmış belgelerimiz mevcut. Yurt dışına bazı ülkelere satışını gerçekleştirdik. Birçok ülkeden de talepler geliyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Fuarda da yoğun ilgiyle karşılaştık. Özellikle fuarda yurt dışından katılan misafirlerden Mini Ada, ARAT ve sterilizasyon robotlarımıza çok fazla talep geldi. Talepleri değerlendirip, görüşmeler yapacağız."

Dört ayaklı Arat'ın da çeşitli arazi koşullarında yürüyebildiğine değinen İşçi, ARAT robotunun Ar-Ge'sinin devam ettiğini, her gün yenilikler eklediklerini bildirdi.

Yük taşımada, arama kurtarmada, ulaşımda, çok farklı lokasyonlarda kullanılabileceğine değinen İşçi, "İnsanların ulaşamayacağı ya da girmesinin riskli olduğu (Yangın, mayınlı bölge vb) bölgelere de ARAT kolayca girebilecek. Belirli bir noktaya kadar geldik. Her geçen gün üzerine yeni özellikler koyarak devam ediyoruz." dedi.