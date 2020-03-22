Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da kamyon ve tırlar için dorse üretimi yapan bir firma, ürünlerinin tamamını farklı kıtalarda 35 ülkeye satarak, yıllık 10 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyor.

Kentte 17 yıldır kamyon ve tırlar için dorse üretimi yapan firma, 130 kişiye istihdam sağlarken, yurt dışından gelen yoğun talep dolayısıyla son iki yıldır ürünlerinin tamamını ihraç ediyor.

"Ana pazarımız Avrupa kıtası"

Yoğunluk nedeniyle iç piyasadan gelen taleplere cevap veremeyen firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İhracat Müdürü Süleyman Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri ürünlerin yüzde 50 oranında yerli olduğunu belirterek, "Biz burada treyler üretiyoruz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Son 2 senedir ürünlerimizin tamamını ihraç ediyoruz. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ana pazarımız Avrupa kıtası. Başta Fransa ve Almanya en büyük müşterimiz." dedi.

Pazarda müşterilerin istediği ölçülere göre özel treyler üretme kabiliyetine de sahip olduklarını ve gelen siparişleri ortalama 14-16 ayda teslim ettiklerini aktaran Özgül, şunları kaydetti:

"Şu anda yılda yaklaşık 10 milyon avroluk ihracat yapıyoruz. Tabi eş zamanlı olarak yatırım da yapıyoruz. Önümüzde hedeflerimiz var. Toplam 35 bin metrekare üretim alanına sahibiz, bunun 25 bin metrekaresi kapalı alan. Üretimimizi artırmayı düşünüyoruz. Avrupa firmalarına göre bizim avantajımız başta fiyat avantajı. Diğer Türk firmaları da gerçekten bu treyler konusunda iyi işler başarıyor. Pazarda kalite standartları açısından da Avrupalı rakiplerimizden hiçbir eksiğimiz yok."

Yeni yatırımlarla üretim hattını büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Özgül, böylece Türkiye'yi yurt dışında daha çok gururlandırmayı amaçladıklarını vurguladı.