Konya'da üretilen maket "çelik kanatlar" gerçeğini aratmıyor - Son Dakika

Konya'da plastik enjeksiyon üzerine üretim yapan firma, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın uçağı başta olmak üzere, Türk semalarının savunucuları olan jet uçakların maketini üretiyor.

Firmanın sahibi kimya mühendisi Abdurrahman Başaran, 2012'de Konya'da konuşlu Türk Yıldızları gösteri ekibinin maket uçak ihtiyacı olduğunu, ekibin birçok firmayla görüştüğünü ancak kaliteli bir tasarım yaptıramadığını öğrendi.

Türkiye'nin en önemli akrobasi timinin isteğine kayıtsız kalamayan 34 yaşındaki Başaran, yurt dışından temin edilen maket uçaklar yerine, daha kalitelilerinin üretimini yapmak için kolları sıvadı.

Başaran, Türk Yıldızları'nın kullandığı gerçek F-5 savaş uçağını santim santim ölçüp, 1/48 oranında küçülterek ilk üretimi tamamladı. Ardından oluşturduğu ekiple uçağın aslına uygun boya ve tasarım yapan başaran, Türk Yıldızları ekibinden tam not aldı.

Yaklaşık 500 metrekarelik dükkanında ürettiği F-5 maket uçakları çok beğenilen Başaran, şu anda Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Kaplan Filo, Hançer Filo, 152 Filo, Pars Filo ve SOLOTÜRK başta olmak üzere tüm savaş uçaklarının maketini üretiyor.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maket uçak hikayesinin 2012'de Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 savaş uçaklarının üretimiyle başladığını söyledi.

Yaklaşık 8 aydır tamamen bu işe yoğunlaştığını kaydeden Başaran, "Bizim ilk yaptığımız uçak F-5 uçağı modeliydi. İlk başlarda boyanması ve el işçiliğinde biraz sıkıntı yaşadık ancak uğraşlarımızın ardından ortaya güzel bir sonuç çıktı. Daha sonra SOLOTÜRK ile tanıştık. Bu filoda kullanılan F-16'ların maketini üretmeye başladıktan sonra hava kuvvetlerinde görev yapan bütün filoların maket uçaklarını üretmeye başladık." diye konuştu.

Görüntüsüyle gerçek savaş uçağını aratmıyor

Başaran, yapılan maket uçakların, gerçekleriyle bire bir uyumlu olduğunu belirtti.

Gerçek uçaklardaki her detayı atlamadan maket uçağa yansıttıklarını aktaran Başaran, "Biz bu uçakları 1/48 oranında küçültüp, üç boyutlu olarak katı modelleme çizimini yapıyoruz. Ardından çelik enjeksiyon kalıplarını üretilecek modele uygun CNC tezgahlarında işleyip üretimini gerçekleştiriyoruz. Tamamlanan maket uçak modelini, gerçek modelde bulunan desen, mühimmat, kuyruk numarası ve barak gibi tüm detaylarını atlamadan el işçiliğiyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maket uçakların ünü yurt dışına da yayıldı

Ayda ortalama 750 maket uçak ürettiklerini anlatan Başaran, bu uçakların yüzde 80'ini Türk Hava Kuvvetlerine verdiklerini anlattı.

Türkiye'de düzenlenen havacılık tatbikatlarında tanıtılan maket uçakların ününün, yurt dışına da yayıldığını dile getiren Başaran, şunları kaydetti:

"Havacılık üzerine yapılan festivallere katılarak ve ülkemizde yapılan hava tatbikatlarına gelen yabancı pilotlara uçak maketlerinden vererek bunların yurt dışında da tanıtımını yapıyoruz. 2017'de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16'ların maket uçaklarını ürettik. Geçen ay da Ürdün Hava Kuvvetlerinin uçaklarının modelini yaparak numunesini gönderdik. Uçaklarda kullanılan tüm desen ve detaylar renk tonuna kadar çok önem arz ediyor çünkü bu maketi alıp inceleyen işin ustaları, en ufak ayrıntıya bile dikkat ediyor."

Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ'ı örnek veren Başaran, geçmişten bugüne havacılığa sevdalı bir milletin bu alanda büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.