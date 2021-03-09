Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor

09.03.2021 11:03

Konya InnoPark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulu bir firma tarafından üretilen çok amaçlı temizleyici, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Rusya başta olmak üzere 17 ülkeye satılıyor.

Konya InnoPark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulu bir firma tarafından üretilen çok amaçlı temizleyici, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Rusya başta olmak üzere 17 ülkeye satılıyor.

Innopark'ta etkili temizlik teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışması yürüten firma, 6 yıllık çabanın sonunda "SİTRETT MX" adlı çok amaçlı temizlik malzemesini üretti.

"Toksin içermez" ve "anti alerjen" belgesinin yanında çok sayıda uluslararası belgeye sahip ürünün 45 sınıfta marka tescili bulunuyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Muhammet Barış Sütcü, AA muhabirine, dünyanın en güçlü ve zararsız temizleyicisini üretmeyi amaçlayarak çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarının 6 yıl sürmesine rağmen elde ettikleri başarılıyla motive olduklarını dile getiren Sütcü, şöyle konuştu:

"Street MX markalı ürünümüz çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere 17 ülkeye satılıyor. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden dünyaya açılıyor. Tesisimizin 200 tonluk üretim kapasitesi var. Burada, InnoPark'ta üretiyoruz. İç piyasada bayiliklerle vatandaşlara ulaşmayı planlıyoruz. Yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Rusya, İsveç ve Güney Amerika ülkelerine satış yapıyoruz. ABD ve İngiltere pazarına da gireceğiz. Geri dönüşler mükemmel. Dünya, Türkiye'nin teknolojik altyapısı ve atılımına alışacak."

"Kireç hariç tüm kirli yüzeylerde oldukça etkili"

Sütcü, ürünün etkili olmasını yürütülen Ar-Ge çalışmasına bağlayarak, formülasyon ve üretim tekniğini özenle koruduklarını belirtti.

Ürünün uluslararası testlerden geçtiğine dikkati çeken Sütcü, şunları kaydetti:

"Avrupa pazarında istenilen toksin içermez ve anti alerjen belgelerine sahibiz. Kireç hariç tüm kirli yüzeylerde oldukça etkili. Pas, küf, zift, tortu, sakız, is, kan, ağda, mürekkep, salça, çay, çikolata gibi birçok kirin giderilmesinde kullanılabiliyor. Yine ürünümüz, araç döşemeleri, motor blokları, ayna, metal, bakır, plastik, pvc, deri, cam ve ahşap yüzeyler gibi birçok alanda uygulanabiliyor. 45 sınıfta marka tescilimiz var. PH değeri yüksek ürünler zararlı ve yıpratan korozif kabul ediliyor. Bu ürün ise bu konuda buluş niteliğinde. PH oranı yüksek olmasına karşın zararsız olduğu belgelendirilen tek ürün. Hatta İsveç'e ürün niteliğinden, zararsız oluşundan dolayı gümrük vergisi vermiyoruz. Global markalarda da olduğu üzere biz de üretim tekniği ve ürün özelliklerini gizli tutmayı daha uygun bulduk."

Sütcü, kamu kurumlarından da ilgili gören ürünün Devlet Malzeme Ofisinin teknolojik ürünler kataloğunda yer aldığını ifade etti.

Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor
Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor
Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor
Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Almanya, İsveç, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya'da üretilen yüksek etkili temizlik ürünü Avrupa'da yoğun ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi


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