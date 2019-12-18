Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı - Son Dakika

Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uygulama yapan trafik polisi, durdurmaya çalıştığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uygulama yapan trafik polisi, durdurmaya çalıştığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Olay, Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri Ö.K.'nin kullandığı 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisleri fark etmeyen sürücü aracı durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Aras'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis memuruna çarpan sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Seydişehir, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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