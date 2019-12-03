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Konya'da uyuşturucu hap operasyonu

7 saat önce

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu hap operasyonu, System.String[]

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 2 zanlı da ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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