Konya'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

24.04.2022 11:38
Konya'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da yol uygulamasında 5 bin 602 uyuşturucu hapla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Konya'da yol uygulamasında 5 bin 602 uyuşturucu hapla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçtaki aramada 5 bin 602 uyuşturucu hap, 41 sahte banknot, sahte alkol yapımında kullanılan 20 litre ham madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 750 lira bulundu.

Araçtaki M.A. (28) ve Ö.F.İ. (35) "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

YORUMLAR
500
Aydın'da yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Aydın'da yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları

Cihanbeyli, Uyuşturucu, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement