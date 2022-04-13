Konya'da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın - Son Dakika

Konya'da Narkotik ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve düzenlediği operasyonda, metamfetamin maddesi üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında merkez Selçuklu ilçesinde bir evin uyuşturucu imalathanesi dönüştürüldüğü tespit edildi. Narkotik ekipleri harekete geçerek eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürülen evde 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin maddesi, 7 kilo 272 gram metamfetamin maddesi imalatında kullanılan toz kimyasal madde, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram siyah renkli fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin maddesi, 2 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet hassas terazi, 14 adet cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirilerek el konuldu. Baskın sırasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi polis ekiplerince "Uyuşturucu Madde Üretmek ve Ticaretini Yapmak" suçlarından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ö. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kimyager olduğu öğrenilen E.S. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA