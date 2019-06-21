Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon
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Konya'da uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon

1 saat önce

Konya'da inşaat halindeki villanın odasını uzaktan kumandalı sistemle asansöre dönüştürerek bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da inşaat halindeki villanın odasını uzaktan kumandalı sistemle asansöre dönüştürerek bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katında uyuşturucu imalathanesi kurulduğu bilgisine ulaştı.
Villanın bahçesinde çok sayıda köpeğin bulunmasından şüphelenen ekipler, evi takibe aldı.
Villanın odasını asansöre dönüştürmüşler
Polis, uyuşturucuların üzerilerinde "ağaç kabuğu" yazılı özel torbalarla kargoyla yurt dışına gönderildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından villaya operasyon düzenlendi.
Aramalar sırasında odanın tabanındaki esneyen bölümü kaldıran ekipler, villanın bir odasının uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansöre dönüştürüldüğünü, bu asansörün de uyuşturucu imalathanesine indiğini tespit etti.
Bodrum katına kurulan ısıtma, havalandırma ve sulama sistemiyle uyuşturucu üretildiği belirlendi.
Ekipler, Yasin K. (30), Bahadır A. (26) ve Rahmi Ö'yü (40) gözaltına aldı.
Operasyonda 35 kilogramı "genetiği değiştirilmiş hibrit esrar" olmak üzere 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İmal edilen uyuşturucunun dışarıya koku vermeyen poşetlerle yurt dışına gönderildiği belirtildi.
Konya'da uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Bodrum, Konya, Güncel
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