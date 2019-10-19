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Konya'da uyuşturucu madde operasyonu: 16 gözaltı

1 saat önce

KONYA'da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu madde operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

KONYA'da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Polis, takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü satıcı olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis, bir otomobilde yaptığı aramada torpido gözünde ve yedek lastik içinde zulalanmış esrar paketleri ele geçirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 5 kilo 780 gram toz esrar ile 896 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
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