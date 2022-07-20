Ekiplerce, 13-18 Temmuz'da belirlenen adreslere operasyonlarda, 16 kilogram esrar, 1,5 kilogram metamfetamin, 1,3 kilogram sentetik kannabinoid, 335 kök Hint keneviri, 30 bin 500 uyuşturucu hap, 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 92 bin 225 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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