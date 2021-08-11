Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-10 Ağustos tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, Hint keneviri, uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 2 silah ele geçirildi.
Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 240 liraya da el konuldu.
Kaynak: AA
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