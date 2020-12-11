Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı, 5 kilo 50 gram esrar ile 610 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7-11 Aralık tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda bir valiz içerisinde 5 kilo 50 gram esrar ile 610 sentetik ecza hap ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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