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Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

09.02.2022 10:13

Son dakika haber... Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucuların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent girişindeki kontrol noktalarından birinde durdurduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Aramada, karton kutulardaki yorgan ve battaniyelerin içine gizlenmiş 48 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına aldı.

Öte yandan, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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