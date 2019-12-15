Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

KONYA'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

KONYA'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonrası polis, düzenlenen operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 965 gram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saç ekiminde "Seyyar ekimciler" ortaya çıktı
Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor

Son Dakika Haberleri
15:45 Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika
15:44 Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
15:42 Milas Kayıp balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
15:41 Varank: "Benlik davası güdenlerin, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını... - Son Dakika
15:40 Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü - Son Dakika
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Son Dakika
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 15:49:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]