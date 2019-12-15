Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Konya'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Konya'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 965 gram eroin maddesi, 37 adet uyuşturucu hap, 2 bin 118 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Saç ekiminde "Seyyar ekimciler" ortaya çıktı
Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor

Son Dakika Haberleri
20:24 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
20:20 İklim Zirvesi - İklim değişikliği için yapılan en uzun tartışma 'taviz anlaşması'yla bitti - Son Dakika Haber
20:17 Guterres: Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı - Son Dakika Haber
20:17 Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki - Son Dakika Haber
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Son Dakika Haber
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]