Son Dakika Haberleri: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

1 saat önce

Konya'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, 53 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezası kesildi.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
Konya'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, 53 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken, 53 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezası kesildi. Operasyon kapsamında 38,8 gram eroin, farklı niteliklerde toplam bin 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama çıkarılan 6 zanlının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Narkotik, Konya, 3. Sayfa
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