Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı KONYA'da, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
KONYA'da, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 'sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyus¸turucu madde ticareti yapan veya nakleden' şüphelilere yo"nelik c¸alıs¸ma başlattı. Yapılan çalışmada daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak, 1 şüphelide uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1374 adet uyus¸turucu hap ile 404 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:53 Kaynak: DHA
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