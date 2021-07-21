Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Öte yandan, yakalanan şahıslardan birinin uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Araç içerisinde yapılan incelemede ise bir miktar kubar ve toz esrar ile metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekiplerini karşılarında gören S.U, H.B. ve B.B. panik yaparak ağızlarındaki uyuşturucu maddeyi yere tükürmek isterken ekipler tarafından fark edildi.

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