Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 600 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 310 gram esrar, 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotimlerin yürüttüğü çalışmalarda piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği belirlenerek, merkez Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirildi. İkamette yapılan aramada 11 parça halinde 9 bin 600 adet uyuşturucu hap, 11 parça halinde 2 kilo 310 gram esrar, 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar da metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca bir miktar suç unsuru para, bir adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas teraziye de el konuldu. Operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - KONYA