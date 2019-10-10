Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın, 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın, 10 gözaltı

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın, 10 gözaltı

12 dakika önce

KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın, 10 gözaltı, System.String[]

KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Necati T.'nin (27) uyuşturucuyu makat bölgesine gizlediği belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve arabalarında yapılan aramalarda 0,94 gram kokain, 43 gram eroin, 793 ecstasy hap, 50 lyrica hap, 9 regapen hap, 2 suboxone hap ile 1 kilo esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerden Necati T.'nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine aracı durdurularak gözaltına alındığı, yapılan aramada makatına gizlediği iki paket halinde 0,94 gram kokain ile 1,99 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Necati T.'nin hırsızlık suçundan da hakkında 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

'TOHUM DÜŞMÜŞ, ORADA BÜYÜMÜŞTÜR'

Merkez Karatay ilçesinde evinde 870 gram esrar ile bahçede ekili 1 kök Hint keneviri ele geçirilince annesi Bahar R. ile birlikte gözaltına alınan Erdal R.'nin (28) ifadesinde, "Esrar kullanıcısıyım. Bahçedeki Hint kenevirinden haberim yok. Belki esrar içerken bahçeye bir tohum düşmüştür ve kenevir orada büyümüştür" dediği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:38 Kaynak: DHA
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