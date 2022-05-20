Konya'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 48 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekiplerince Konya'nın merkez ilçelerinde yapılan çalışmalarda 48 şüpheli şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda 300 gram eroin, 420 gram metamfetamin, 13 bin 624 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 48 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA