Son Dakika Haberleri: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol, park, bahçe, metruk binalar gibi alanlarda uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 5 şahıs gözaltına alınırken 42 gram esrar ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadelenin devam edeceği belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı

Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:32:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]