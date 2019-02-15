Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince ilçe genelinde yol, park, bahçe, metruk binalar gibi alanlarda uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 5 şahıs gözaltına alınırken 42 gram esrar ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadelenin devam edeceği belirtildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:24 Kaynak: İHA
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