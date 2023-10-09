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"Polis bile buraya giremez" videosu çeken zehir tacirleri, böyle paketlendi - Son Dakika

"Polis bile buraya giremez" videosu çeken zehir tacirleri, böyle paketlendi

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:30

Konya'da özel harekat ekibi eşliğinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilirken şahısların geçtiğimiz dönemde "Polis bile bu mahalleye giremez" dediği öğrenildi.

Konya'da özel harekat ekibi eşliğinde uyuşturucu ticaretine yönelik bir mahalleye düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Şahısların geçtiğimiz dönemde mahallelerinde çekilen bir videoda, "Buraya polis bile giremez" dediği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. 3 özel harekat timi, 2 çevik kuvvet timi eşliğinde 180 polisin katılımıyla daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında, mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Dronla havadan da takip edilen operasyonda, evlerde eğitimli 2 köpekle de arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinin yanı sıra mahalledeki, metruk binalar ve boş arazilerde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 190 uyuşturucu hap, 2 parça halinde 166 gram eroin, bir kök kenevir, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Sosyal medyada 'Polis buraya giremez' videosu çektiler polis mahalleye operasyon yaptı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada 'Polis buraya giremez' videosu çektiler polis mahalleye operasyon yaptı

"POLİS GİREMEZ" DEMİŞLERDİ

Bir sosyal medya platformunda " Türkiye'nin tehlikeli ve girilemez mahalleleri" şeklinde içerik üreten M.Ö. isimli fenomen, Tatlıcak Mahallesi'nde aynı içerikteki videoyu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı. Fenomenin röportaj yaptığı "Bu mahalleye polis dahi giremiyor" diyen mahallede yaşayan bir kişinin polis kamerasına "Sizin sayenizde mahallemiz daha sakin" demesi ise dikkat çekti.

Sosyal medyada 'Polis buraya giremez' videosu çektiler polis mahalleye operasyon yaptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Polis bile buraya giremez' videosu çeken zehir tacirleri, böyle paketlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Polis bile buraya giremez" videosu çeken zehir tacirleri, böyle paketlendi - Son Dakika
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