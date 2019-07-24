Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

KONYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
KONYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti  yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirledi şüphelilerin adreslerini de tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 19,2 gram esrar, 6 gram toz esrar, 5 ecstasy hap, bin 187 sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]