Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu hap satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, takibe aldıkları S.K. (19) ile M.Ş.T. (34), S.K. (20), G.G. (19), M.Ç. (19) ve O.Y.B'yi (18) gözaltına aldı.



Şüphelilerin üzeri ve evlerindeki aramada, bir miktar esrar, kenevir tohumu, 845 uyuşturucu hap, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 3 av tüfeği, 96 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira ele geçirildi.



Şüpheliler, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü

Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Ardından YÖK ve Bakanlık Şiddeti Önlemek İçin Komisyon Kurma Kararı Aldı