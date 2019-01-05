Son Dakika Haberleri: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

8 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu hap satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları S.K. (19) ile M.Ş.T. (34), S.K. (20), G.G. (19), M.Ç. (19) ve O.Y.B'yi (18) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzeri ve evlerindeki aramada, bir miktar esrar, kenevir tohumu, 845 uyuşturucu hap, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 3 av tüfeği, 96 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel
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