Son Dakika Haberleri: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi tutuklandı.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine C.G'yi (56) fiziki takibe aldı.

Şahsın Yeni Mahalle'de bulunan evinde arama yapan ekipler, evde bulunan H.E.G. (13) ve Ü.G'nin (21) üst aramasında, 180 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi. Ayrıca paketlenmek üzere 20 gram eroin bulundu.

3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evde bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 1800 liraya el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.G. ve Ü.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Akşehir, Konya, Güncel
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