Konya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:04 Kaynak: AA
'nın Ereğli
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda şüpheli Ş.A'nın (38) Doğualagözlü Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 100.4 gram esrar, 89 uyuşturucu hap, 9 milimetre çapında 1 tabanca, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve toplam 603 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.A. hakkında uyuşturucu ticareti ve terör örgütü propagandası yapmaktan tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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