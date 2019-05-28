Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda şüpheli Ş.A'nın (38) Doğualagözlü Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 100.4 gram esrar, 89 uyuşturucu hap, 9 milimetre çapında 1 tabanca, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve toplam 603 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.A. hakkında uyuşturucu ticareti ve terör örgütü propagandası yapmaktan tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:04 Kaynak: AA
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