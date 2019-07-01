Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anıt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı ihbarını aldı.
Polis ekipleri, belirlenen adreste yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenledi.
Evde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Murat B. ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen Tevfik K. (26), Mehmet E. (25), Berk Ç. (22), Bilal Y. (36) ve Mehmet Ali C. (18) gözaltına alındı.
Murat B'nin evi ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve esrar maddesiyle uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen paraya el konuldu.
Emniyete götürülen şüphelilerden ev sahibi Murat B. adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli "uyuşturucu kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:20 Kaynak: AA
uyuşturucu, operasyon, akşehir, konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu! Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı! Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]