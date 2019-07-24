Konya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:28 Kaynak: AA
'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis
, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım 2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame