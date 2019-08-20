Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uyuşturucu madde üretim ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uyuşturucu madde üretim ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 3. katında arama yapıldı.
Aramada 50 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda F.A. ve oğlu B.A. "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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