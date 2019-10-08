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Konya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3'ü Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3'ü Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda harekete geçen ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3'ü Afganistan uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 484 uyuşturucu hap, 281 gram eroin, 161 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Afganistan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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