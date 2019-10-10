Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, kent merkezinin yanı sıra Ereğli ve Akşehir ilçelerinde belirlenen adresler ile şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilogram esrar, 94 gram kokain, 44 gram eroin ve çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında kadın şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği
MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı Erdoğan, harekatın adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:45:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]