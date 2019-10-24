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Konya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan O.Ç'nin (58) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine evine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 1 kilo 364 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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