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Konya'da uyuşturucu operasyonu

58 dakika önce

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskında 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 18 bin 964 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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