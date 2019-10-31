Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskında 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 18 bin 964 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.