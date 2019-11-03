Konya'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, Vedat Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada bahçeye toprak altına saklanmış 6 kilo 200 gram esrar bulundu.
Öte yandan polisin şüphelendiği Ali B'nin üzerinde yapılan aramada 32 ekstazi hap ve 50 gram esrar ile bulundu.
Zanlılar gözaltına alındı.
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