Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, Vedat Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada bahçeye toprak altına saklanmış 6 kilo 200 gram esrar bulundu.

Öte yandan polisin şüphelendiği Ali B'nin üzerinde yapılan aramada 32 ekstazi hap ve 50 gram esrar ile bulundu.

Zanlılar gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı! İmamoğlu'ndan "Boğaz yetkileri elinden alınacak" tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]