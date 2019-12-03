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Konya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramalarda 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri, biri ev sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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