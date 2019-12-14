Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu hap satan 2 kardeş tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu hap satan 2 kardeş tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de M.S. (20) ve F. S'nin (16) sosyal medya üzerinden müşteri bularak uyuşturucu ecstasy haplarını sattıkları ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler iki kardeşin Seydişehir Merkez Değirmenci Mahallesi'nde bulunan evlerine yaptıkları baskın sonrası kardeşler bir miktar uyuşturucu hap ile yakalandı.


Gözaltına alınan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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