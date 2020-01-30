Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan adli işlem yapıldı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik Akşehir ve merkez Karatay ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 124 adet sentetik ecza maddesi ile 16,67 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 44 av fişeği ve 8 adet çalıntı televizyona da el konuldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6, uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişiye de adli işlem başlatıldı. - KONYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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