Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'da düzenlenen operasyonlarda 185 gram eroin ile 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 14 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ya da ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da düzenlenen operasyonlarda 185 gram eroin ile 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 14 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ya da ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 185 gram eroin ile 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yine çalışmalarda ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile hassas teraziye el konulurken, bin 215 lira suçtan elde edilen paraya da el konuldu. Ayrıca, 6 şahsa uyuşturucu madde kullanmak, 8 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ustasından kayışıyla dayak yiyen çocuk, psikolojik tedavi görüyor
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'de 3 köyü geri aldı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:32:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]