Konya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada bin 388 adet uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada bin 388 adet uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.

Kulu İlçe Jandarma ekipleri ekipleri, bölgede uyuşturucu madde nakli ve satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara - Konya kara yolu Kulu makası kontrol noktasında durdurulan otomobildeki, B.G. (23), H.S. (23) ve C.C'nin (26) gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada bin 388 adet uyuşturucu hap, bir miktar kubar esrar ve bin 750 lira nakit para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 kişi, alınan ifadelerinin ardından Kulu adliyesine sevk edildi.

Jandarma, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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