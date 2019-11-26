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Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltında

6 saat önce

Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltındaKonya'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik polisin yaptığı operasyonda 1'i Afganistan uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltında

Konya'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik polisin yaptığı operasyonda 1'i Afganistan uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14,5 kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 1'i Afganistan uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14 kilo 250 gram esrar, 51 uyuşturucu hap, 7,2 gram metamfetamin, 304 gram eroin, 16,4 gram bonzai ele geçirildi. 8 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu 8 şüpheli gözaltında

Afganistan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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