Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

KONYA - Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirilirken, 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmalar neticesinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen iki araç ve merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde iki yabancı uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada ise toplam 10 kilogram eroin, 355 gram uyuşturucu madde ve birçok uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek" suçlarından gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.