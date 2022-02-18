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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.02.2022 18:40
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akşehir D-300 kara yolu uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu.

Araçtaki 5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki K.A, H.Ç, A.Ö, M.T. ve B.Ş. gözaltına alındı.

B.Ş'nin evinde de 22 gram esrar, 20 adet uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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