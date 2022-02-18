Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akşehir D-300 kara yolu uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu.
Araçtaki 5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki K.A, H.Ç, A.Ö, M.T. ve B.Ş. gözaltına alındı.
B.Ş'nin evinde de 22 gram esrar, 20 adet uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.
Kaynak: AA
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