Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 13 şüpheli yakalandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 230 gram uyuşturucu madde ile 82 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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