Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

7 saat önce

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 14 şüpheli yakalandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapanların da bulunduğu 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 185 gram eroin, 428 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile bin 215 lira ele geçirildi.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ustasından kayışıyla dayak yiyen çocuk, psikolojik tedavi görüyor
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]