Konya'da uyuşturucu operasyonunda 19 bin 986 hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 19 bin 986 hap ele geçirildi
21.10.2020 16:43
Konya'da 19 bin 986 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Konya'da 19 bin 986 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.
Polis, 5 araç ile bir evde yaptığı aramada, 19 bin 986 sentetik ecza hapı, 750 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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