Konya'da uyuşturucu operasyonunda 19 bin 986 hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 19 bin 986 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Polis, 5 araç ile bir evde yaptığı aramada, 19 bin 986 sentetik ecza hapı, 750 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.