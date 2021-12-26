Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda 28,48 gram metamfetamin, 4,52 gram esrar, 45 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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